Kayseri
1. Amatör Küme U-19 Ligi'nde üst sıraları hedefleyen Yolspor, ligde kalma yarışı veren Kılıçaslan Yıldızspor önünde iki kez yenik duruma düşmesine rağmen maçı 4-2 kazanmayı bildi.
Stat: Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Ömer Faruk Karaduman xx, Harun Soyeşik xx, Muhammed Ülker xx
Saha Komiseri: Zehni Nargiz
Yolspor U-19: İmdat Mercan xx, Efehan Çimen xx, Birhat Yağbasan
xxx, Said Emre xxx, Ramazan Cıngı xx, Ahmet Kahramanoğlu xx, İbrahim Örnek xx (Bahattin Ardıç xx), Yunus Güneri xx, Mustafa Saylağ xx, Mustafa Ekinci
xx, Samet Uçarxx
Kılıçaslan Yıldız U-19: Görkem Koç x, Ömer Faruk x, Osman Kersanlı x, Çağrı Polat xxx, Osman Altunal x, Ozan Karacabey
x,Güray Kepenek x, Hüseyin Şanlar x, İbrahim Özkan x, Hakan Yıldız xxx, Ali Ilık xx
Goller: Dk. 40 Birhat Yağbasan (pen), Dk.60 Said Emre, Dk.75,84 Bahattin Ardıç (Yolspor)Dk.19 Hakan Yıldız, Dk.55 Çağrı Polat (K.Yıldız) - KAYSERİ