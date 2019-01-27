Son Dakika Haberleri: Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

48 dakika önce

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi'nde üst sıraları hedefleyen Yolspor, ligde kalma yarışı veren Kılıçaslan Yıldızspor önünde iki kez yenik duruma düşmesine rağmen maçı 4-2 kazanmayı bildi.

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi, System.String[]
Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi'nde üst sıraları hedefleyen Yolspor, ligde kalma yarışı veren Kılıçaslan Yıldızspor önünde iki kez yenik duruma düşmesine rağmen maçı 4-2 kazanmayı bildi.

Stat: Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Ömer Faruk Karaduman xx, Harun Soyeşik xx, Muhammed Ülker xx

Saha Komiseri: Zehni Nargiz

Yolspor U-19: İmdat Mercan xx, Efehan Çimen xx, Birhat Yağbasan xxx, Said Emre xxx, Ramazan Cıngı xx, Ahmet Kahramanoğlu xx, İbrahim Örnek xx (Bahattin Ardıç xx), Yunus Güneri xx, Mustafa Saylağ xx, Mustafa Ekinci xx, Samet Uçarxx

Kılıçaslan Yıldız U-19: Görkem Koç x, Ömer Faruk x, Osman Kersanlı x, Çağrı Polat xxx, Osman Altunal x, Ozan Karacabey x,Güray Kepenek x, Hüseyin Şanlar x, İbrahim Özkan x, Hakan Yıldız xxx, Ali Ilık xx

Goller: Dk. 40 Birhat Yağbasan (pen), Dk.60 Said Emre, Dk.75,84 Bahattin Ardıç (Yolspor)Dk.19 Hakan Yıldız, Dk.55 Çağrı Polat (K.Yıldız) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:34 Kaynak: İHA

Yağbasan, Kayseri, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çocukluk Arkadaşını Son Yolculuğuna Uğurladı Cenk Tosun'un Golü Everton'a Yetmedi

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Düşmez, Ligi İlk 7 Arasında Bitirir Galatasaray Forvet Transferinde Mutlu Sona Ulaştı! İşte Alan'ın İstanbul'a Geliş Tarihi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 10:22:35. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]