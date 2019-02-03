Son Dakika Haberleri: Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

19 dakika önce

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi'nde şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından Talasgücü Belediyespor, zayıf rakibi Kayseri İdman Yurdu'nu 10-0 yenerek yoluna devam etti.

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi, System.String[]
Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi'nde şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından Talasgücü Belediyespor, zayıf rakibi Kayseri İdman Yurdu'nu 10-0 yenerek yoluna devam etti.

Stat: Argıncık 1 Nolu Saha

Hakemler: Oğuzhan Çadır xx, Hakan Çam xx, Mehmet Türk xx

Talasgücü Belediye U-19: Ali Çamdeviren xxx, Uğur Taşpınar xxx, İbrahim Şahinkaya xx (Dk.49 Emircan Akkaya xx), Eray Eker xx (Dk.49 Mustafa Bayram xx), Haydar Şahin xxx, Ali Avcı xxx, Kaan Melül xxx, Muhammet Aktan xx (Dk.49 İsmail Işık xx), Kaan Türk xxx, Mustafa Erkoç xxx, Faruk Demir xxx

Kayseri İdman Yurdu: Samet Ferik x, Yasin Silay x, Nuri Avcı x, Safa Usta x, Mustafa Karakaya x, Efe Ünal x (Dk.61 Oğuzhan Çınar x), Oğuzhan Şirin x, Yusuf Yazanel x, Berat Şahiner x, Orhan Çınar x (Dk.46 Hüseyin Özer x), Galip Akyıldız x

Goller: Mustafa Erkoç (dk. 11,18,30), Kaan Türk (dk. 14,31,63), Kaan Melül (dk. 37,51), Muhammet Aktan (dk. 60), Ali Avcı (dk. 82) (Talasgücü Belediye) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:51 Kaynak: İHA

Spor
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