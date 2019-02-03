Kayseri
1. Amatör Küme U-19 Ligi'nde şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından Talasgücü Belediyespor, zayıf rakibi Kayseri İdman Yurdu'nu 10-0 yenerek yoluna devam etti.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Oğuzhan Çadır xx, Hakan Çam xx, Mehmet Türk
xx
Talasgücü Belediye U-19: Ali Çamdeviren xxx, Uğur Taşpınar
xxx, İbrahim Şahinkaya
xx (Dk.49 Emircan Akkaya xx), Eray Eker xx (Dk.49 Mustafa Bayram
xx), Haydar Şahin
xxx, Ali Avcı xxx, Kaan
Melül xxx, Muhammet Aktan xx (Dk.49 İsmail Işık
xx), Kaan Türk xxx, Mustafa Erkoç xxx, Faruk Demir
xxx
Kayseri İdman Yurdu: Samet Ferik x, Yasin Silay x, Nuri Avcı x, Safa Usta x, Mustafa Karakaya
x, Efe Ünal x (Dk.61 Oğuzhan Çınar
x), Oğuzhan Şirin x, Yusuf Yazanel x, Berat Şahiner x, Orhan Çınar
x (Dk.46 Hüseyin Özer
x), Galip Akyıldız x
Goller: Mustafa Erkoç (dk. 11,18,30), Kaan Türk (dk. 14,31,63), Kaan Melül (dk. 37,51), Muhammet Aktan (dk. 60), Ali Avcı (dk. 82) (Talasgücü Belediye) - KAYSERİ