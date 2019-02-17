Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi
4 dakika önce
Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın maçında Anadolu Yıldızları'nı 5-0, yenen Kılıçaslan Yıldızspor 3 puanın sahibi oldu.
Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın maçında Anadolu Yıldızları'nı 5-0, yenen Kılıçaslan Yıldızspor 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Argıncık 1 No
Hakemler: Oğuzhan Çınar xx, Ömer Kılıç xx, Samet Uzun xx
Saha Komiseri: Hamit Şen
Kılıçaslan Yıldızspor U-19: Ahmet Çelik xxx, Can Baldur xxx, İsmail Polat xxx, Faruk Kalkan xx, Hüseyin Sanlak xx, Güray Kepenenek xx (Dk.46 Ali Ilık xx), Osman Altunal xxx, İbrahim xxx, Ozan Karacabey xx ( Dk.65 Samet Oğuz x), Hakan Yıldız xxx, Furkan Ata xxx
Anadolu Yıldızları U-19: Enes Özgen x, Osman Kaçkar xx, Samet Atsız xx, Ali Yıldız xx, Hasan Polat x, Galip Bayram x, Sergen Yalçın x, Murat Aydın xx, Karahan Hamurcu xx, Kaan Delice x, Berat Aydemir x
Goller: Dk.18 Osman Altunal, Dk. 27 İbrahim, Dk. 50 Hakan Yıldız, Dk. 62 Ali Ilık (pen), Dk. 70 Samet Oğuz (Kılıçaslan Yıldız) - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:27 Kaynak: İHA
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