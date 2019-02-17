Son Dakika Haberleri: Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

4 dakika önce

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın maçında Anadolu Yıldızları'nı 5-0, yenen Kılıçaslan Yıldızspor 3 puanın sahibi oldu.

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi, System.String[]
Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın maçında Anadolu Yıldızları'nı 5-0, yenen Kılıçaslan Yıldızspor 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık 1 No

Hakemler: Oğuzhan Çınar xx, Ömer Kılıç xx, Samet Uzun xx

Saha Komiseri: Hamit Şen

Kılıçaslan Yıldızspor U-19: Ahmet Çelik xxx, Can Baldur xxx, İsmail Polat xxx, Faruk Kalkan xx, Hüseyin Sanlak xx, Güray Kepenenek xx (Dk.46 Ali Ilık xx), Osman Altunal xxx, İbrahim xxx, Ozan Karacabey xx ( Dk.65 Samet Oğuz x), Hakan Yıldız xxx, Furkan Ata xxx

Anadolu Yıldızları U-19: Enes Özgen x, Osman Kaçkar xx, Samet Atsız xx, Ali Yıldız xx, Hasan Polat x, Galip Bayram x, Sergen Yalçın x, Murat Aydın xx, Karahan Hamurcu xx, Kaan Delice x, Berat Aydemir x

Goller: Dk.18 Osman Altunal, Dk. 27 İbrahim, Dk. 50 Hakan Yıldız, Dk. 62 Ali Ilık (pen), Dk. 70 Samet Oğuz (Kılıçaslan Yıldız) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:27 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fuhuş Çetesinin Şifreleri; 'Amcalar, 'Şeker' Barcelona, Ajax'tan De Ligt'i 75 Milyon Euroya Transfer Ediyor

Mesut Özil, Amine Gülşe ile Hayranı Olduğu Diriliş Ertuğrul'un Setini Ziyaret Etti Sinan Gümüş: Topu Ne Zama Ayağıma Alsam Uğultu Kopuyor, Takımdan Ayrılacağım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 14:31:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]