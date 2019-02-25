Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri
Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde zirve mücadelesi veren Kayseri Yolspor, ligde kalma yarışı veren rakibi Kocasinan
Gençlikspor'u 8-1 yenerek üç puana uzandı.
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Kemal Deliktaş xx, Ömer Kılıç
xx, Mehmet Buğra İğde
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Saha Komiseri: Hamit Şen
Kayseri Yolspor: İmdat Mercan xxx, Efe Çimen xxx, İsmail Yıldırım
xxx, Birhat Yağbasan
xxx, Ramazan Cingi xxx, Ahmet Korkmaz
xxx, Ahmet Kahramanoğlu xxx, Yunus Güneri xxx, Mustafa Sağla xxx, Samet Uçar xxx, Bahattin Ardıç xxx
Kocasinan Gençlikspor: Burak Üzün x, Osman Kahveci
x, Mustafa Bayındır
x, Ahmet Kahveci
x, Serhat Sönmez x, Can Aktaş x, Mehmet Çolakoğlu
x, Davut Öğdem x, Şerafettin Sevin x, Batuhan Öztürk x, Ali Arslan
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Goller: Dk.7, 26, 58 Mustafa Sağla, Dk. 21 Ahmet Korkmaz, Dk. 53 Bahattin Ardıç, Dk, 13, 38, 76 Birhat Yağbasan (Yolspor), Dk. 86 Ali Arslan (K.Gençlik) - KAYSERİ