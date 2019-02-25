Son Dakika Haberleri: Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

1 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde zirve mücadelesi veren Kayseri Yolspor, ligde kalma yarışı veren rakibi Kocasinan Gençlikspor'u 8-1 yenerek üç puana uzandı.

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi, System.String[]
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde zirve mücadelesi veren Kayseri Yolspor, ligde kalma yarışı veren rakibi Kocasinan Gençlikspor'u 8-1 yenerek üç puana uzandı.

Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakemler: Kemal Deliktaş xx, Ömer Kılıç xx, Mehmet Buğra İğde xx

Saha Komiseri: Hamit Şen

Kayseri Yolspor: İmdat Mercan xxx, Efe Çimen xxx, İsmail Yıldırım xxx, Birhat Yağbasan xxx, Ramazan Cingi xxx, Ahmet Korkmaz xxx, Ahmet Kahramanoğlu xxx, Yunus Güneri xxx, Mustafa Sağla xxx, Samet Uçar xxx, Bahattin Ardıç xxx

Kocasinan Gençlikspor: Burak Üzün x, Osman Kahveci x, Mustafa Bayındır x, Ahmet Kahveci x, Serhat Sönmez x, Can Aktaş x, Mehmet Çolakoğlu x, Davut Öğdem x, Şerafettin Sevin x, Batuhan Öztürk x, Ali Arslan x

Goller: Dk.7, 26, 58 Mustafa Sağla, Dk. 21 Ahmet Korkmaz, Dk. 53 Bahattin Ardıç, Dk, 13, 38, 76 Birhat Yağbasan (Yolspor), Dk. 86 Ali Arslan (K.Gençlik) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:33 Kaynak: İHA

Ahmet Korkmaz, Yağbasan, Kocasinan, Kayseri, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İhbar Sonucu Eve Giden Polis, Cephanelik Buldu! Beşiktaş - Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Cüneyt Çakır Oldu

Galatasaraylı Donk, Herkes Gole Sevinirken Kılını Bile Kıpırdatmadı İspanya Liginde Real Madrid, Levante'yi 2-1'le Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 11:19:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]