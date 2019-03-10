Son Dakika Haberleri: Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

1 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan 20. hafta maçında ligde sıkıntılı günler geçiren Argıncık Esnafspor, güçlü rakibi Erkiletspor'u 2-1 yendi.

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi, System.String[]
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan 20. hafta maçında ligde sıkıntılı günler geçiren Argıncık Esnafspor, güçlü rakibi Erkiletspor'u 2-1 yendi.

Stat: Argıncık 2

Hakemler: Onur Öztan xx, Hüseyin Gencan xx, Mehmet Karakaya xx

Saha Komiseri: Süleyman Nar

Argıncık EsnafsporU-19: Said Kocaoğlu xx, Yiğit Aslantaş xx, Ahmet Servi xx, Doğan Çorboğa xx, Can Köse xx, Hamdi Tavşan xx, Yusuf Koçkat xx, Ahmet Görek xx, Fırat Karakaya xx, Durmuş Tarım xxxx, Mücahit Çelik xxx

Erkiletspor U-19: Yasin Gencer xx, Bayram Kenger xx, Yasin Dağdelen x, Murat Taha x, Mesut Can xx, Nurettin Murd xx, Hakan Düşmez xx, Doğkan Özbek x, Yasin Tarım xx, Enes Çalık xx

Goller: Dk.30 Mücahit Çelik, Dk.90+3 Durmuş Tarım (Argıncık Esnaf), Dk.75 Hakan Düşmez (Erkilet) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:25 Kaynak: İHA

Mücahit Çelik, Kayseri, Spor
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