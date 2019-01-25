Kayseri 1. Amatör Kümü U-19 Futbol Ligi

Kayseri
Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde orta sıralarda yer alan iki takımın karşılaşmasında Anadolu Yıldızlarıspor'u 1-0 mağlup eden Hacılar Erciyesspor
üç puanın sahibi oldu.
Stat: Vali Muammer Güler
Hakemler: Mehmet Yeniay
xx Turan Çelik xx Hüseyin Gencan xx
Hacılar Erciyesspor: İbrahim Coşar
xx, Burak Kalkan xx, Yunus Emre xx, Batuhan Murat xx, Murat Eğrikılıç xxx, Fevzi Tecir xxx, Orhan Uzun
xx, Bahadır Söylemez xxx, Eyüp
Çeliksoy xx, Ahmet Dalcı xxx, Mehmet Türkmen
xx
Anadolu Yıldızları: Hakan Ertan xx, Osman Kaçkar xx, Mert Meşeli x, Ali Yıldız
xx, Ali İzmirli
xx, Kaan Delice
xx, Serkan Yalçın
x, Murat Aydın
xx, Karahan x, Hasan Can xx, Berat Aydemir x
Gol: D.25 Ahmet Dalcı(Hacılar Erciyesspor)
Kırmızı Kart: Dk.86 Murat Eğrikılıç (Hacılar Erciyes). - KAYSERİ