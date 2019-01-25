Son Dakika Haberleri: Kayseri 1. Amatör Kümü U-19 Futbol Ligi

Kayseri 1. Amatör Kümü U-19 Futbol Ligi

1 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde orta sıralarda yer alan iki takımın karşılaşmasında Anadolu Yıldızlarıspor'u 1-0 mağlup eden Hacılar Erciyesspor üç puanın sahibi oldu.

Kayseri 1. Amatör Kümü U-19 Futbol Ligi, System.String[]
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde orta sıralarda yer alan iki takımın karşılaşmasında Anadolu Yıldızlarıspor'u 1-0 mağlup eden Hacılar Erciyesspor üç puanın sahibi oldu.

Stat: Vali Muammer Güler

Hakemler: Mehmet Yeniay xx Turan Çelik xx Hüseyin Gencan xx

Hacılar Erciyesspor: İbrahim Coşar xx, Burak Kalkan xx, Yunus Emre xx, Batuhan Murat xx, Murat Eğrikılıç xxx, Fevzi Tecir xxx, Orhan Uzun xx, Bahadır Söylemez xxx, Eyüp Çeliksoy xx, Ahmet Dalcı xxx, Mehmet Türkmen xx

Anadolu Yıldızları: Hakan Ertan xx, Osman Kaçkar xx, Mert Meşeli x, Ali Yıldız xx, Ali İzmirli xx, Kaan Delice xx, Serkan Yalçın x, Murat Aydın xx, Karahan x, Hasan Can xx, Berat Aydemir x

Gol: D.25 Ahmet Dalcı(Hacılar Erciyesspor)

Kırmızı Kart: Dk.86 Murat Eğrikılıç (Hacılar Erciyes). - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:04 Kaynak: İHA

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