Kayseri 10 Top Bilardo Şampiyonası Sona Erdi
3 dakika önce
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2019 sezonu 10 Top Bilardo İl Birinciliği tamamlandı.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2019 sezonu 10 Top Bilardo İl Birinciliği tamamlandı.
Paşa Bilardo Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda sporcular derece yapabilmek için kıyasıya mücadele etti. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda 1. Mehmet Fırat Türkmen, 2. Mehmet Bahçeci, 3. Osman Aslan ve 4. Utku Eser oldu. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:12 Kaynak: İHA
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