Kayseri 10 Top Bilardo Şampiyonası Sona Erdi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2019 sezonu 10 Top Bilardo İl Birinciliği tamamlandı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2019 sezonu 10 Top Bilardo İl Birinciliği tamamlandı.



Paşa Bilardo Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda sporcular derece yapabilmek için kıyasıya mücadele etti. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda 1. Mehmet Fırat Türkmen, 2. Mehmet Bahçeci, 3. Osman Aslan ve 4. Utku Eser oldu. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

8 Kişiyi Öldüren 'Avcı' Lakaplı Seri Katil'in Akıl Sağlığı Raporu Ortaya Çıktı

Galatasaray'ın Kapısından Dönen Futbolcunun Uçağı Radardan Kayboldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bursaspor Maçında Yıkıldı

Golcü Ergin Keleş, 19 Yıl Önce Özkan Sümer'den Aldığı Kitabı Teslim Etti