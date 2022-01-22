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Kayseri 112'ye gelen çağrıların yüzde 63'ü asılsız çıktı - Son Dakika

Kayseri 112'ye gelen çağrıların yüzde 63'ü asılsız çıktı

22.01.2022 11:04

Kayseri'de 2021 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 2 milyon 130 bin 129 çağrıdan yüzde 63'ü asılsız çıkarken, "mezarıma biri gömülmüş" ihbarı dikkati çekti.

Kayseri'de 2021 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 2 milyon 130 bin 129 çağrıdan yüzde 63'ü asılsız çıkarken, "mezarıma biri gömülmüş" ihbarı dikkati çekti.

Olaylara acil müdahale amacıyla gece gündüz vatandaşa hizmet vermek için çalışan acil çağrı merkezleri, yüzbinlerce ihbarı kayıt altına alarak değerlendiriyor.

Kentte, 2019 yılının şubat ayından itibaren 5 milyon 526 bin 110 çağrı alan merkezdeki çalışanlar, en çok asılsız ihbarlar ve gereksiz çağrılar nedeniyle zorlanıyor.

Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, AA muhabirine, Ankara 112 Acil Çağrı Merkezinde bulunan tercümanlar vasıtasıyla ülke genelinde İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça olarak da hizmet verdiklerini söyledi.

Gelen çağrılara cevap verirken zamana karşı yarıştıklarını vurgulayan Ak, şunları kaydetti:

"Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne 2021 yılında 2 milyon 130 bin 129 çağrı gelmiştir. Bu çağrıların 1 milyon 331 bin 557'si, yüzde 63'ü vakaya dönüşmeyen çağrı. 798 bin 572'si, yani yüzde 37'si ise vakaya dönüşen çağrıdır. Acil çağrı merkezinde bakanlığımız tarafından geliştirilen acil çağrı yazılımı kullanılmaktadır. Bu yazılımda hatlı aramalarda arayan kişi numarasını gizleyemediği gibi hatsız aramalarda IMEI numarası düşmekte, yaklaşık konum bilgisi alınabilmekte ve tüm görüşmeler kayıt altına alınabilmektedir."

Ak, 112 Acil Çağrı Merkezinde sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD, sahile kıyısı olan illerde ise sahil güvenlik personelinin görev yaptığını dile getirdi.

Acil çağrı merkezinin gereksiz meşgul edilmemesi gerektiğinin altını çizen AK, vatandaşların çağrı sırasında sakin olmalarını istedi.

Asılsız çağrıların kendilerine olumsuzluk yaşattığını hatırlatan Ak, "Acil çağrı merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul eden kişilere Kabahatler Kanuna göre idari para cezası uygulanmakta, ayrıca suç duyurusunda bulunulmaktadır. 2022 yılında idari para cezası 561 lira olarak uygulanacak." dedi.

"Saniyelerle yarışıyoruz"

Çağrı karşılayıcı personel Sinan Cankurtaran da asılsız çağrıların kendilerini yavaşlattığını dile getirdi.

Saniyelerle yarıştıklarını vurgulayan Cankurtaran, şöyle devam etti:

"Çok fazla sessiz çağrı almaktayız. Bir kişiden 1064 çağrı aldığımız oldu. Sürekli çağrı geliyor ve hiçbir şekilde ses gelmiyor. Buna karşılık biz mesaj olarak uyarıda bulunuyoruz ama kişi bu çağrılarına devam ediyor. Kurum olarak biz, savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Bizi bu şekilde arayıp meşgul ediyorlar. Gerçek çağrılar için dönüş sürelerini uzatıyorlar, hızımızı düşüyorlar. Bu şekilde davranmamalarını önemle rica ediyoruz. Biz acil çağrılarda saniyelerle yarışıyoruz. Bir an önce müdahalede bulunmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu tip çağrılar bizi oldukça yavaşlatmakta ve yıpratmakta."

"İlginç çağrılarımız oluyor"

Çağrı karşılayıcı personel İkbal Keser ise bir çok ilginç ihbar aldıklarını anlattı.

İnsanların 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz meşgul etmemeleri konusunda uyaran Keser, "Bir vatandaş mezar yeri satın aldığını ve başka birinin gömüldüğünü söylemişti. 'Buna ne yapabilirim' demişti. Kendine ait satın aldığı mezarına başka birinin gömüldüğünü gören vatandaş bunun şokuyla, 'bu kişi nasıl gömülür' diye burayı arıyor. Bunun gibi ilginç çağrılarımız oluyor." diye konuştu.

Kayseri 112'ye gelen çağrıların yüzde 63'ü asılsız çıktı
Kayseri 112'ye gelen çağrıların yüzde 63'ü asılsız çıktı
Kayseri 112'ye gelen çağrıların yüzde 63'ü asılsız çıktı

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Mustafa Ak, Kayseri, Ankara, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri 112'ye gelen çağrıların yüzde 63'ü asılsız çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri 112'ye gelen çağrıların yüzde 63'ü asılsız çıktı - Son Dakika
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