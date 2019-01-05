Son Dakika Haberleri: Kayseri 15 Yaşındaki Çocuk Tüfekle Annesini Vurdu

Kayseri 15 Yaşındaki Çocuk Tüfekle Annesini Vurdu

48 dakika önce

15 yaşındaki çocuk tüfekle annesini vurduKAYSERİ'de 15 yaşındaki V.Y., iddiaya göre evde av tüfeğinin yerini değiştirmek isterken kazayla tetiğe basınca annesi A.Y.'yi (55) göğsünden vurarak yaraladı.

15 yaşındaki çocuk tüfekle annesini vurdu

KAYSERİ'de 15 yaşındaki V.Y., iddiaya göre evde av tüfeğinin yerini değiştirmek isterken kazayla tetiğe basınca annesi A.Y.'yi (55) göğsünden vurarak yaraladı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kocasinan ilçesine bağlı Hilal Mahallesi, Diker Sokak'ta bulunan Özür Apartmanı'nda meydana geldi. V.Y. adlı erkek çocuk, iddiaya göre evde bulunan ruhsatsız av tüfeğinin yerini değiştirmek isterken kazayla tetiğe bastı. Tüfeğin ateş almasıyla birlikte odada bulunan anne A.Y. göğsünden vurularak yere yığıldı. Silah sesini duyan komuşları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, göğsünden yaralanan A.Y.'yi, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan annenin durumunun ağır olduğu belirtildi. V.Y. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:43 Kaynak: DHA

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