Kayseri 17 yaşındaki genç, sulama havuzunda boğuldu - Son Dakika
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Kayseri 17 yaşındaki genç, sulama havuzunda boğuldu

6 saat önce

17 yaşındaki genç, sulama havuzunda boğulduKAYSERİ'de Enes Şahin (17) sulama havuzunda boğularak yaşamını yitirdi.

17 yaşındaki genç, sulama havuzunda boğuldu

KAYSERİ'de Enes Şahin (17) sulama havuzunda boğularak yaşamını yitirdi.

Enes Şahin, öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte merkez Melikgazi ilçesi Güney Mahallesi'nde bulunan Paşapınarı Sulama Havuzuna girdi. Şahin, bir süre sonra havuzda gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen jandarma ekipleri, Enes Şahin'in cansız bedenini sudan çıkardı. Şahin'in cesedi, çevrede yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Enes Şahin'in arkadaşları ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kayseri 17 yaşındaki genç, sulama havuzunda boğuldu

Melikgazi, Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:58 Kaynak: DHA
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