Son Dakika Haberleri: Kayseri 2. Amatör Küme Başlıyor

Kayseri 2. Amatör Küme Başlıyor

1 saat önce

Kayseri 2. Amatör Küme karşılaşmaları 23 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan maçlar ile başlıyor.

Kayseri 2. Amatör Küme Başlıyor, System.String[]
Kayseri 2. Amatör Küme karşılaşmaları 23 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan maçlar ile başlıyor. Futbol İl Temsilciliği ligin ilk hafta maç programını açıkladı.

Bu sezon 4 farklı grupta 31 takımın katılımı ile oynanacak olan ve trafik kazasında hayatını kaybeden Cuma Uluçay'ın ismi ile oynanacak olan Kayseri ikinci Amatör Küme maçları bu hafta sonu başlıyor. Bu sezon takımlar 3'ü 8'lik 1 grubu ise 7'li olmak üzere 4 grupta mücadele edecek. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar sonunda gruplarında ilk sırayı alan takımlar 1. Küme'ye yükselme hakkı elde edecek. Ligin ilk haftasında 12 ayrı sahada 14 maç oynanacak. Bir takım ilk haftayı BAY geçecek. Ligin ilk haftasında ilçelerde 7 maç oynanırken, 5 maç ise Kayseri'de bulunan sahalarda yapılacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:48 Kaynak: İHA

Kayseri, Spor
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