Kayseri 2. Amatör Küme D Grubu

Kayseri
İkinci Amatör Küme D Grubu'nda oynanan ilk hafta maçında Güneşli
Gençlikspor önünde 1-0 geriye düşen Sümerspor, pes etmeyerek maçı 5-2 kazandı ve lige 3 puan ile başladı.
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: İsmail Sakar xx, Harun Soyeşik xx, Mehmet Kaya
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Sümerspor: Muhammed Ali
xx, Sedat Delikaya xxx, Yunus Emre xxx, Enes Sayit xxx, Zafer Yılmaz
xx, İbrahim Ayan xxx, Yusuf Aladağ
xxx, Zeki Subatan xxx, Musa Delikaya xxx, Semih Cangül xxxx, Harun Gültekin xxx
Güneşli Gençlikspor: Enes Türkay x, Orhan Uluçay x, Ali Şahin
xx, Erdinç Cengiz xx, Yunus Emre x, Ahmet Güneş
xx, Ahmet Pınar
x, Furkan Kaşıkarax, Enes Kula
x, Tahsin Eraslan x, Salih Yıldırım
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Goller: Dk .11 Zafer Yılmaz, Dk.25 Zeki Subatan, Dk.50 Harun Gültekin, Dk85, 90 Semih Cangül (Sümerspor), Dk.2, 67 (p) Salih Yıldırım (Güneşli Gençlikspor) - KAYSERİ