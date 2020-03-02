Kayseri 2.Amatör Küme'de 2.hafta tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri 2.Amatör Küme'de 2.hafta tamamlandı - Son Dakika Spor

Kayseri 2.Amatör Küme'de 2.hafta tamamlandı

6 saat önce

Kayseri İkinci Amatör Küme'de 2.hafta tamamlandı.

Kayseri 2.Amatör Küme'de 2.hafta tamamlandı, System.String[]

Kayseri İkinci Amatör Küme'de 2.hafta tamamlandı. 3 grupta oynanan 14 karşılaşma tam 73 gol atıldı.


A GRUBU


Pınarbaşı Belediye spor 6-7 Sümerspor


Sarızspor 3-3 Kayseri İdman Yurdu


Gazi Osman Paşaspor 5-0 Kayseri Meysuspor


İncesu Gençlikspor 4-0 Yeni Erciyesspor


Bünyan Belediyespor (BAY)


B GRUBU


Kocasinan Gençlikspor 2-0 Trabzon 3861 Spor


Erciyes İdmangücü 2-3 Ambar Kızılırmakspor


Kayseri Olimpikspor 6-1 Mevlana Yıldızspor


Sindelhöyükspor 4-0 Cırgalanspor


Güneşli Gençlikspor 2-3 Kılıçaslan Yıldızspor


C GRUBU


Simya Koleji 3-1 Yeni Kıranardıspor


Fevzi Çakmakspor 3-3 Cuma Uluçay Talasspor


1966 Turanspor 1-0 Sosun Birlikspor


Göktürk spor 4-2 Yıldırım Beyazıt Şafakspor


Anadolu Yıldızspor 1-4 Kuşçu Mithatpaşaspor - KAYSERİ

Kayseri Erciyesspor, Kayseri, İncesu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:01 Kaynak: İHA
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