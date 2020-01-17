Kayseri 2.Amatör küme fikstürü çekildi

Kayseri İkinci Amatör Küme futbol sezonu fikstürü çekildi. Bu sezon 29 takımın 3 ayrı grup halinde mücadele edeceği ve çift devreli oynanacak olan maçlar sonunda toplam 4 takım 1. Amatör Küme'ye yükselecek.



İkinci Amatör Küme fikstür çekimi Sümer Amatör Evi'nde yapıldı. Fikstür çekimine ASKF Başkanı Musa Soykarcı, Futbol İl Temsilcisi Rıfat Pakkan ve kulüp temsilcileri katıldı. Bu sezon 29 takımın başvurduğu lig 3 farklı grup halinde oynanacak. A Grubu 9 takımdan oluşurken, B ve C Grubu ise 10 takımdan oluşacak. Bu sezon maçlar 8-9 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Yapılan fikstür çekimi sonrasında gruplar şu şekilde oluştu:



A GRUBU



Erciyes İdmangücü



Sindelhöyükspor



Trabzon 3861spor



Cırgalanspor



A.Kızılırmak



Kılıçaslan yıldız



Mevlana Yıldız



Olimpikspor



Güneşli Gençlik



Kocasinan Gençlik



B GRUBU



Erciyes İdmangücü



Sindelhöyükspor



Trabzon 3861spor



Cırgalanspor



A.Kızılırmak



Kılıçaslan yıldız



Mevlana Yıldız



Olimpikspor



Güneşli Gençlik



Kocasinan Gençlik



C GRUBU



Turanspor



Pınarbaşı Belediye



Cuma Uluçay



Sümerspor



Sosun Birlik



Kuşçumithatpaşa



Y.B.Şafakspor



Göktürkspor



Anadolu Yıldızları



Fevzi Çakmak - KAYSERİ