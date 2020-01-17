Kayseri 2.Amatör küme fikstürü çekildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri 2.Amatör küme fikstürü çekildi - Son Dakika Spor

Kayseri 2.Amatör küme fikstürü çekildi

6 saat önce

Kayseri İkinci Amatör Küme futbol sezonu fikstürü çekildi.

Kayseri 2.Amatör küme fikstürü çekildi, System.String[]

Kayseri İkinci Amatör Küme futbol sezonu fikstürü çekildi. Bu sezon 29 takımın 3 ayrı grup halinde mücadele edeceği ve çift devreli oynanacak olan maçlar sonunda toplam 4 takım 1. Amatör Küme'ye yükselecek.


İkinci Amatör Küme fikstür çekimi Sümer Amatör Evi'nde yapıldı. Fikstür çekimine ASKF Başkanı Musa Soykarcı, Futbol İl Temsilcisi Rıfat Pakkan ve kulüp temsilcileri katıldı. Bu sezon 29 takımın başvurduğu lig 3 farklı grup halinde oynanacak. A Grubu 9 takımdan oluşurken, B ve C Grubu ise 10 takımdan oluşacak. Bu sezon maçlar 8-9 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Yapılan fikstür çekimi sonrasında gruplar şu şekilde oluştu:


A GRUBU


Erciyes İdmangücü


Sindelhöyükspor


Trabzon 3861spor


Cırgalanspor


A.Kızılırmak


Kılıçaslan yıldız


Mevlana Yıldız


Olimpikspor


Güneşli Gençlik


Kocasinan Gençlik


B GRUBU


Erciyes İdmangücü


Sindelhöyükspor


Trabzon 3861spor


Cırgalanspor


A.Kızılırmak


Kılıçaslan yıldız


Mevlana Yıldız


Olimpikspor


Güneşli Gençlik


Kocasinan Gençlik


C GRUBU


Turanspor


Pınarbaşı Belediye


Cuma Uluçay


Sümerspor


Sosun Birlik


Kuşçumithatpaşa


Y.B.Şafakspor


Göktürkspor


Anadolu Yıldızları


Fevzi Çakmak - KAYSERİ

Kızılırmak, Erciyes, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sevgilisinin ailesi tarafından reddedilen Suriyeli genç, intihara kalkıştı
Sevgilisini öldüren emekli öğretmene 25 yıl hapis cezası verildi Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut açıkladı: Önceliğimiz Galatasaray Damien Comolli'den istifa açıklaması: Bu kararı Şubat 2019'da almıştım

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 00:16:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri 2.Amatör küme fikstürü çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]