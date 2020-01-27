Kayseri 2 kardeşin çakmakla oyunu yangın çıkardı iddiası; evde hasar oluştu - Son Dakika

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Kayseri 2 kardeşin çakmakla oyunu yangın çıkardı iddiası; evde hasar oluştu
6 saat önce
KAYSERİ 2 kardeşin çakmakla oyunu yangın çıkardı iddiası; evde hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:52 Kaynak: DHA
KAYSERİ 2 kardeşin çakmakla oyunu yangın çıkardı iddiası; evde hasar oluştu
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