Kayseri 2 kardeşin çakmakla oyunu yangın çıkardı iddiası; evde hasar oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri 2 kardeşin çakmakla oyunu yangın çıkardı iddiası; evde hasar oluştu - Son Dakika

Kayseri 2 kardeşin çakmakla oyunu yangın çıkardı iddiası; evde hasar oluştu

6 saat önce

KAYSERİ 2 kardeşin çakmakla oyunu yangın çıkardı iddiası; evde hasar oluştu.

KAYSERİ 2 kardeşin çakmakla oyunu yangın çıkardı iddiası; evde hasar oluştu

Kayseri 2 kardeşin çakmakla oyunu yangın çıkardı iddiası; evde hasar oluştu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:52 Kaynak: DHA
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