Kayseri 2 kardeşin çakmakla oyunu yangın çıkardı iddiası; evde hasar oluştu-2 - Son Dakika

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Kayseri 2 kardeşin çakmakla oyunu yangın çıkardı iddiası; evde hasar oluştu-2
6 saat önce
KAYSERİ 2 kardeşin çakmakla oyunu yangın çıkardı iddiası; evde hasar oluştu-2.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:25 Kaynak: DHA
KAYSERİ 2 kardeşin çakmakla oyunu yangın çıkardı iddiası; evde hasar oluştu-2
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