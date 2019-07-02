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Kayseri 2. UKD Satranç Turnuvası Tamamlandı

21 dakika önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2. UKD Satranç Turnuvası tamamlandı.

Kayseri 2. UKD Satranç Turnuvası Tamamlandı, System.String[]
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2. UKD Satranç Turnuvası tamamlandı.

29 - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında Kadirhas Stadyumu Doğu Loca kısmında düzenlen turnuvada sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile takdim edildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:08 Kaynak: İHA
Spor
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