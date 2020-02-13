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Kayseri, 2020’yi turizm ve yatırım yılı ilan etti
53 dakika önce
2020'nin kent için turizm ve yatırım yılı olacağını söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de yatırım anlayışının değiştiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:59
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