Kayseri, 2020’yi turizm ve yatırım yılı ilan etti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kayseri, 2020’yi turizm ve yatırım yılı ilan etti - Son Dakika Ekonomi

Kayseri, 2020’yi turizm ve yatırım yılı ilan etti

53 dakika önce

2020'nin kent için turizm ve yatırım yılı olacağını söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de yatırım anlayışının değiştiğini söyledi.

Kayseri, 2020’yi turizm ve yatırım yılı ilan etti, System.String[]

2020'nin kent için turizm ve yatırım yılı olacağını söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de yatırım anlayışının değiştiğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:59 
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