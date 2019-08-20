KAYSERİ 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, uyurken yakalandı
1 saat önce
27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, uyurken yakalandıKayseri'de, 'Resmi evrakta sahtecilik ve nitelikli yağma' suçundan kesinleşmiş 27 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari Yılmaz K. (29), polis ekipleri tarafından evinde uyurken yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:04 Kaynak: DHA
27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, uyurken yakalandı Kayseri
'de, 'Resmi evrakta sahtecilik ve nitelikli yağma' suçundan kesinleşmiş 27 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari Yılmaz K. (29), polis ekipleri tarafından evinde uyurken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Resmi evrakta sahtecilik ve nitelikli yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari Yılmaz K'yı (29) yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, merkez Kocasinan
ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesinde kaldığı belirlenen işsiz Yılmaz K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda Yılmaz K'yı kaldığı bir akrabasının evinde uyurken yakaladı. Gözaltına alınan zanlı Devlet Hastanesi
Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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