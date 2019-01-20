Son Dakika Haberleri: Kayseri 3.5 Kilo Altınla Umre'ye Gitmek İsterken Yakalanan Sami Boydak, Adliyeye Sevk Edildi

Kayseri 3.5 Kilo Altınla Umre'ye Gitmek İsterken Yakalanan Sami Boydak, Adliyeye Sevk Edildi

32 dakika önce

3.5 kilo altınla Umre'ye gitmek isterken yakalanan Sami Boydak, adliyeye sevk edildiKayseri'de, FETÖPDY soruşturması kapsamında hakkında örgüt üyeliğinden 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan ve yaklaşık 3 kilo 600 gram altınla umreye gitmek isterken havalimanında yakalanan Sami Boydak, adliyeye...

3.5 kilo altınla Umre'ye gitmek isterken yakalanan Sami Boydak, adliyeye sevk edildi

Kayseri'de, FETÖPDY soruşturması kapsamında hakkında örgüt üyeliğinden 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan ve yaklaşık 3 kilo 600 gram altınla umreye gitmek isterken havalimanında yakalanan Sami Boydak, adliyeye sevk edildi.

FETÖPDY soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sami Boydak, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İddiaya göre eşi ile birlikte, Umre'ye gitmek için Erkilet Havalimanı'na gelen Sami Boydak'ın bagaj kontrolünde 1059 çeyrek altın, 220 yarım altın, 138 tam altın, 8 gremse altın olmak üzere toplam ağırlığı 3 kilo 600 gram gelen 1425 altın ele geçirildi. Ayrıca biri 40 bin TL, diğeri ise 200 bin TL'lik senet de bulundu. Sami Boydak, 5549 sayılı suç gelirini aklanmasının önlenmesi kanununa muhalefet suçundan dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Boydak, burada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, O kadar altını ne yapacaktınız sorusunu cevapsız bıraktı. Boydak, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:22 Kaynak: DHA

Kayseri, Umre, Güncel
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