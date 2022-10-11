Kayseri 3. sayfa haberi: Kayseri'de 1 ayda 744 araç trafikten men edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri 3. sayfa haberi: Kayseri'de 1 ayda 744 araç trafikten men edildi

11.10.2022 11:54
Kayseri 3. sayfa haberi: Kayseri'de 1 ayda 744 araç trafikten men edildi

Kayseri habere göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Eylül 30 Eylül tarihleri arasında il ve ilçe merkezlerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 744 araç trafikten men edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Eylül 30 Eylül tarihleri arasında il ve ilçe merkezlerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 744 araç trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü trafik ekiplerince kentte yapılan uygulamalarda, 37 bin 654 araç kontrol edildi, eksikliği görülen 14 bin 311 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 226 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu, 435 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde; 1'i ölümlü 282'si yaralamalı ve 299'u maddi hasarlı olmak üzere 582 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken 435 kişi de yaralandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü trafik denetimlerinde kontrol edilen 50 bin 500 araçtan eksiği veya kural ihlali tespit edilen 23 bin 623 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 29 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken 287 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde; 1'i ölümlü, 35'i yaralamalı ve 43'ü maddi hasarlı olmak üzere 79 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken 58 kişi de yaralandı.

İlçe merkezlerinde ise 7 bin 798 araç kontrol edilmiş, eksiği ve kural ihlali tespit edilen 3 bin 183 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 38 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken 22 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında belirtilen dönem içerisinde; 1'i ölümlü, 31'i yaralamalı ve 28'i maddi hasarlı olmak üzere 60 trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken 40 kişi de yaralandı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Bindiği taksiyi gasbeden 17 yaşındaki zanlı tutuklandı Bindiği taksiyi gasbeden 17 yaşındaki zanlı tutuklandı Ordu 3. sayfa haberleri... Ordu'da bir haftada 10 binden fazla araç denetlendi Ordu 3. sayfa haberleri... Ordu'da bir haftada 10 binden fazla araç denetlendi Son dakika haberleri | Manisa'da polisten kaçan motosikletli trafik kazasında yaralandı Son dakika haberleri | Manisa'da polisten kaçan motosikletli trafik kazasında yaralandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Kayseri, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri 3. sayfa haberi: Kayseri'de 1 ayda 744 araç trafikten men edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf kredisinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte aylık taksit ve toplam ödeme tutarı
17:22 Polonya, Bayraktar TB2 için tarih verdi: Ekimde ordu insansız hava araçları ile donatılacak
17:07 Ankara'da meydana gelen kardeş cinayetinin nedeni belirlendi: Babalarının emekli maaşı için birbirlerine girmişler
16:41 Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran video! Efsane dizi geri dönüyor
16:27 Gaziantep'te telefonla konuşurken motosikletin çarptığı adam, yaşadığı kazaya rağmen telefonla konuşmaya devam etti
16:17 "Yaşayan Nostradamus" olarak ünlenen Brezilyalı Salome'dan bomba iddia: ABD, 2024 veya 2026 yıllarında yaşayacağı saldırılarla sarsılacak
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
16:09 Müzisyen Şener Esen cinayetinin tutuklu sanığı için akıl sağlığı raporu talep edildi
16:09 CHP'li Özel'den, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti saflarına geçmesine sert tepki: Kendisini haksız yere dama sokan partinin siyasetçileriyle başarılar
16:12 İş görüşmesine gittiği otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar davasında 2 sanık müebbet aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 19:07:16. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri 3. sayfa haberi: Kayseri'de 1 ayda 744 araç trafikten men edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement