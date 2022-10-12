Kayseri 3. sayfa haberi... Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri 3. sayfa haberi... Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

12.10.2022 21:55
Kayseri 3. sayfa haberi... Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kayseri bölgesinden gelen habere göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Necip Fazıl Bulvarı ile Kartal Bulvarı kesişimin de bulunan kavşakta meydana gelen kazada, sürücü G.K. idaresindeki 38 ACJ 256 plakalı otomobil ile S.E.E. idaresindeki 38 AGS 827 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden S.E.E. yaralanırken, haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücünün ilk müdahalesi yapıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayseri haber... Kayseri'de oto galeriye kurşun yağdırdılar Kayseri haber... Kayseri'de oto galeriye kurşun yağdırdılar Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kovalamacayla yakalandı Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kovalamacayla yakalandı Kayseri haber... Kayseri'de bir kişi ruhsatsız tabanca ile yakalandı Kayseri haber... Kayseri'de bir kişi ruhsatsız tabanca ile yakalandı
Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri 3. sayfa haberi... Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:37 Birleşmiş Milletler, Rusya'yı kınayan kararı Türkiye de dahil 143 ülkenin oyuyla kabul etti! 5 ülke karara karşı oy kullandı
00:24 Araç sahiplerine nefes aldıracak indirim! Motorinin fiyatı 2 lira 13 kuruş düştü
00:08 CHP'li vekil, sosyal medya yasasına Meclis'te telefonunu parçalayarak tepki gösterdi
23:14 Mecliste görüşülen Dezenformasyonla Mücadele Yasası ile neler değişecek? İşte sosyal medyada işlenen suçlara yönelik yeni yol haritası
23:13 Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı! Cumhur ve Millet ittifakı arasındaki fark 6,7'ye çıktı
23:01 İzmir'de feci olay! İçinde köpeğin kilitli olduğu kulübe yakıldı
22:56 Pençe-Kilit bölgesinden açı haber! EYP patlaması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Han şehit düştü
22:32 AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer
22:17 Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Biri mezarda diğeri hapiste
19:19 CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 04:45:50. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri 3. sayfa haberi... Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement