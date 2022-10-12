Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Necip Fazıl Bulvarı ile Kartal Bulvarı kesişimin de bulunan kavşakta meydana gelen kazada, sürücü G.K. idaresindeki 38 ACJ 256 plakalı otomobil ile S.E.E. idaresindeki 38 AGS 827 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden S.E.E. yaralanırken, haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayseri 3. sayfa haberi... Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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