Kayseri 3. sayfa haberi... Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden aranan 42 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri 3. sayfa haberi... Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden aranan 42 kişi yakalandı

11.10.2022 12:01
Kayseri 3. sayfa haberi... Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden aranan 42 kişi yakalandı

Kayseri haberi... Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Eylül 30 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan; 42 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Eylül 30 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan; 42 kişi yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'uyuşturucu madde bulundurmak-kullanmak ve uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırma veya özendirme suçlarından' 114 olayda 185 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 24'ü tutuklandı. Ayrıca; 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından' yakalama müzekkeresi ile aranan 42 kişi de yakalandı. Öte yandan yapılan operasyonlarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 60 adet uyarıcı hap, 92 adet kırmızı reçeteye tabi sentetik hap, 8 adet tabanca, 4 adet tüfek, 69 adet fişek ve 8 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri 3. sayfa haberi... Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden aranan 42 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri 3. sayfa haberi... Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden aranan 42 kişi yakalandı - Son Dakika
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