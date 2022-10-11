Kayseri 3. sayfa haberi... Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden aranan 42 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Eylül 30 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan; 42 kişi yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'uyuşturucu madde bulundurmak-kullanmak ve uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırma veya özendirme suçlarından' 114 olayda 185 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 24'ü tutuklandı. Ayrıca; 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından' yakalama müzekkeresi ile aranan 42 kişi de yakalandı. Öte yandan yapılan operasyonlarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 60 adet uyarıcı hap, 92 adet kırmızı reçeteye tabi sentetik hap, 8 adet tabanca, 4 adet tüfek, 69 adet fişek ve 8 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. - KAYSERİ