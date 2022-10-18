Kayseri haberleri... Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti - Son Dakika
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Kayseri haberleri... Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

18.10.2022 16:26

Gelen Kayseri haberine göre Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti Kayseri'de FETÖ'ye finans sağlayan 20 kişi gözaltına alındı Operasyonda örgüte ait binlerce dolar, avro ve Türk Lirası ele geçirildi Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü FETÖ'ye finans...

Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

Kayseri'de FETÖ'ye finans sağlayan 20 kişi gözaltına alındı

Operasyonda örgüte ait binlerce dolar, avro ve Türk Lirası ele geçirildi

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü FETÖ'ye finans sağladığı tespit edilen 20 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise, örgüte ait binlerce dolar, avro ve Türk Lirası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8 aylık takip sonucunda kentte esnaflık yapan ve kamudan ihraç edilen memurların FETÖ'ye finansal destek sağladığını tespit edildi. 28 şüpheli şahsı yakalamak için harekete geçen ekipler, eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise örgüte ait binlerce dolar, avro ve Türk Lirası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri haberleri... Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti - Son Dakika

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