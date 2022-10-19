Kayseri 3. sayfa haberleri... Kayseri'de DEAŞ üyesi 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri 3. sayfa haberleri... Kayseri'de DEAŞ üyesi 2 kişi yakalandı

19.10.2022 15:05
Kayseri 3. sayfa haberleri... Kayseri'de DEAŞ üyesi 2 kişi yakalandı

Kayseri 3. sayfa haberine göre Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi oldukları tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi oldukları tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkiye'de faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespit edilmesi için istihbari çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu 2 şahsın Suriye ve Irak'ta bulundukları dönem içerisinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Kocasinan ilçesinde tespit edilen adreslere yapılan operasyon ile 2 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri 3. sayfa haberleri... Kayseri'de DEAŞ üyesi 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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