Kayseri haber... Kayseri'de oto galeriye kurşun yağdırdılar - Son Dakika
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Kayseri haber... Kayseri'de oto galeriye kurşun yağdırdılar

13.10.2022 00:35

Kayseri haber... Kayseri'de oto galeriye kurşun yağdırdılar Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir oto galeri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.

Kayseri'de oto galeriye kurşun yağdırdılar

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir oto galeri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Seyrani Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan bir oto galeri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Kurşunlar otomobillere ve iş yerinin camlara isabet ederken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, incelemelerde bulundu. Ekipler, kurşunlamayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri haber... Kayseri'de oto galeriye kurşun yağdırdılar - Son Dakika

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