Kayseri 3. sayfa haberleri... Kayseri'de oto galeriye kurşun yağdırdılar - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri 3. sayfa haberleri... Kayseri'de oto galeriye kurşun yağdırdılar

13.10.2022 16:38
Kayseri 3. sayfa haberleri... Kayseri'de oto galeriye kurşun yağdırdılar

Kayseri haberleri... Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir oto galeri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir oto galeri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Seyrani Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan bir oto galeri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Kurşunlar otomobillere ve iş yerinin camlarına isabet ederken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, incelemelerde bulundu. Ekipler, kurşunlamayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
651 parça tarihi eser ele geçirildi 651 parça tarihi eser ele geçirildi Son dakika haberleri... Kayseri'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti Son dakika haberleri... Kayseri'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti Tırın çarptığı şahıs hayatını kaybetti Tırın çarptığı şahıs hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri 3. sayfa haberleri... Kayseri'de oto galeriye kurşun yağdırdılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:38 Emre Belözoğlu, kan şekeri düşünce Rigas Skola maçından sonra yapılan basın toplantısına katılamadı
21:52 Başakşehir, sahasında Rigas Skola'yı 3-0 yendi
21:40 Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti
21:39 Ankara'da suya yapılan yüzde 50 indirim önergesinin aynısı Kahramanmaraş'ta AK Partililer tarafından gündeme alınmadan reddedildi
21:35 Fransa'da yeni rutin: Akaryakıt kuyruğunda beklemek! Mobil uygulamadan istasyon arıyorlar
21:04 Fenerbahçe'de Arda Güler performansıyla büyüledi
20:56 Ayasofya'da namaz kıldıran eski Kabe imamına 12 yıl hapis cezası verildiği iddia edildi
20:35 Oğuzhan Koç'un yeni imajı Freddie Mercury'ye benzetildi! İşte bıyıkların sırrı
20:14 Tekirdağ'da şaşkınlık yaratan olay! Genç kız, 3 gün kaldığı sığınaktan attığı çığlıklar sayesinde kurtuldu
20:03 Deprem uzmanından Van ve çevresine kritik uyarı: Son dönemlerde hareketlilik arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 23:32:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri 3. sayfa haberleri... Kayseri'de oto galeriye kurşun yağdırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement