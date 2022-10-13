Kayseri 3. sayfa haberleri... Kayseri'de oto galeriye kurşun yağdırdılar

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir oto galeri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Seyrani Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan bir oto galeri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Kurşunlar otomobillere ve iş yerinin camlarına isabet ederken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, incelemelerde bulundu. Ekipler, kurşunlamayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ