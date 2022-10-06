Kayseri 3. sayfa haberleri: Kayseri OSB Davasında 4. duruşma görüldü - Son Dakika
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Kayseri 3. sayfa haberleri: Kayseri OSB Davasında 4. duruşma görüldü

06.10.2022 15:00
Kayseri 3. sayfa haberleri: Kayseri OSB Davasında 4. duruşma görüldü

Kayseri 3. sayfa haberi | Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı olduğu dönemde görevden uzaklaştırılan Tahir Nursaçan ve 6 OSB yöneticisine 'zimmet' ve 'kamu görevlisinin resmi belgedeki sahteciliği' iddiasıyla açılan davanın 4. duruşması görüldü.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı olduğu dönemde görevden uzaklaştırılan Tahir Nursaçan ve 6 OSB yöneticisine 'zimmet' ve 'kamu görevlisinin resmi belgedeki sahteciliği' iddiasıyla açılan davanın 4. duruşması görüldü.

Kayseri 3 Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Tahir Nursaçan Ş.Ö., S.S., Ö.B. S.A. ve A.Y. katılmazken sanıkların ve müştekilerin avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti; müştekilerin katılım talebini kabul etmezken, Osmanlı odasına alınan tarihi eserlerin incelenmesi ve maliyetinin çıkarılması için bilirkişi atanmasına ayrıca Sayıştay raporu için bilirkişi atanmasına karar verdi.

Duruşma; 13 Ocak 2023 tarihine ertelendi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri, OSB, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri 3. sayfa haberleri: Kayseri OSB Davasında 4. duruşma görüldü - Son Dakika

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