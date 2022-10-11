Kayseri 3. sayfa: Kayseri'de bir ayda 457 aranan şahıs yakalandı, kayıp 75 kişi bulundu - Son Dakika
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Kayseri 3. sayfa: Kayseri'de bir ayda 457 aranan şahıs yakalandı, kayıp 75 kişi bulundu

11.10.2022 11:38
Kayseri 3. sayfa: Kayseri'de bir ayda 457 aranan şahıs yakalandı, kayıp 75 kişi bulundu

Gelen Kayseri haberlerine göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 1 Eylül-30 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 457 kişi yakalanırken, kayıp ihbarı yapılan 75 kişi de bulunarak ailesine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 1 Eylül-30 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 457 kişi yakalanırken, kayıp ihbarı yapılan 75 kişi de bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Cinayet Büro Amirliği'nce 3'ü kasten öldürme, 1'i kasten öldürmeye teşebbüs, 1'i taksirle yaralama olmak üzere işlem yapılan 5 olay ile ilgili 9 kişi yakalandı. Bu kişilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken şüphelilerden 1 tabanca, 3 tüfek, 1 bıçak ele geçirildi.

Gasp Büro Amirliği'nce 3'ü yağma (gasp), 1'i tehdit, 1'i kişisel verileri hukuka aykırı verme olmak üzere işlem yapılan 5 olayda 14 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ahlak Büro Amirliği'nce 1'i cinsel içerikli suç, 6'sı kumar olayı olmak üzere toplam 7 adli olayda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken fuhuş, kumar ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde toplam 95 şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi. Ayrıca fuhuş yapıldığı tespit edilen 16 ev de komisyon kararı ile kapatıldı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'nce 15'i evden, 4'ü işyerinden ve kurumdan, 5'i otodan, 6'sı açıktan, 1'i diğer olaylar olmak üzere işlem yapılan 31 olayda yakalanan 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken elde edilen yaklaşık 568 bin 200 TL değerinde malzeme sahiplerine teslim edildi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nce 17'si oto, 37'si motosiklet hırsızlığı olmak üzere meydana gelen 54 olayda 18 adet oto ile 15 adet motosiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi. Olaylarla ilgili yakalanan 38 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce kentte haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 457 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi, yakalanan şahıslardan 189'u tutuklandı. Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce 10'u dolandırıcılık, 4'ü güveni kötüye kullanma olmak üzere işlem yapılan 14 olayda 10 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 5'i tutuklanırken; dolandırıcılık konularında Cumhuriyet Savcılığınca gönderilen 29 ayrı olay ile ilgili talimat evrakının gereği yapıldı. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şahıslara, vatandaşların toplamda 1 milyon 253 bin TL göndermeleri de ekiplerce engellendi.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nce kayıp müracaatı alınan 84 şahıstan 75'i bulunarak ailelerine teslim edildi. Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'nce yapılan uygulama ve çalışmalarda, 11 aranan şahıs ile 1 adet çalıntı oto yakalandı. Ekiplerce ayrıca 12 adet ateşli silah ile 56 adet fişek ve 193 gram çeşitli narkotik madde ele geçirildi. Meydana gelen asayiş olaylarına karışan 50 şüpheli yakalandı. - KAYSERİ

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3 ilde aranması bulunan suç makinesi kadın yakalandı 3 ilde aranması bulunan suç makinesi kadın yakalandı 3 ilde aranması bulunan suç makinesi kadın yakalandı 3 ilde aranması bulunan suç makinesi kadın yakalandı
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri 3. sayfa: Kayseri'de bir ayda 457 aranan şahıs yakalandı, kayıp 75 kişi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri 3. sayfa: Kayseri'de bir ayda 457 aranan şahıs yakalandı, kayıp 75 kişi bulundu - Son Dakika
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