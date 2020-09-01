Kayseri 32 uluslararası yol ve dağ bisikleti yarışına ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Kayseri 32 uluslararası yol ve dağ bisikleti yarışına ev sahipliği yapacak

Kış sporlarının yanı sıra bisiklet sporunda da Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline gelen Erciyes Dağı, 3 Eylül-11 Ekim tarihlerinde 32 uluslararası yol ve dağ bisikleti yarışına ev sahipliği yapacak.

Kayseri 32 uluslararası yol ve dağ bisikleti yarışına ev sahipliği yapacak, System.String[]

Kış sporlarının yanı sıra bisiklet sporunda da Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline gelen Erciyes Dağı, 3 Eylül-11 Ekim tarihlerinde 32 uluslararası yol ve dağ bisikleti yarışına ev sahipliği yapacak.

Kayseri'de 3 Eylül-11 Ekim'de 12 uluslararası kadın ve erkek yol bisikleti, 2'si downhill (iniş) 20 dağ bisikleti olmak üzere 32 uluslararası bisiklet müsabakası düzenlenecek.

Erciyes Yüksek İrtifa Kampları ve bisiklet yarışlarına Türkiye başta olmak üzere ABD, İtalya, İspanya, Rusya, Belçika, Ukrayna, Çin, Azerbaycan, Kuveyt ve Kolombiya'dan bisiklet takımları katılacak.

Erciyes'teki müsabakalara 90 erkek, 55 kadın profesyonel sporcu katılacak.

Organizasyon, Kayseri şehir merkezi başta olmak üzere Melikgazi, Talas, Kocasinan, Develi, Yahyalı, Hacılar, Yeşilhisar, Felahiye, Özvatan, Tomarza ilçeleri güzergahlarında yapılarak, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin olduğu yerler ön palana çıkartılacak.

Dağ bisikleti ve downhill yarışları ise Erciyes Bike Park parkurlarında gerçekleştirilecek.

Yarışlar öncesi Erciyes'te düzenlenen basın toplasında konuşan Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes'in artık sadece kış ve kayak sporları merkez olmadığını, bisiklet sporları konusunda da dünyada en iyiler arasına girdiğini söyledi.

Bu yıl dünyada en çok bisiklet yarışı yapılan noktanın Erciyes olduğunu anımsatan Cıngı, "Biz yıllardır Erciyes'i 4 mevsim canlı tutmak için çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin bütün gayretleri bu yönde. Kış sporlarında kendimizi gösterdik. Artık bisiklet sporunda da tercih edilen bir nokta olduğumuzu kanıtladık." diye konuştu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da Erciyes'in uluslararası yarış yapması için bütün alt yapıya sahip olduğunu söyledi.

Kayseri'nin bisiklet sporu için en uygun şehirlerden olduğunu belirten Küçükbakırcı, "Bu konumun içerisinde bir de Erciyes gibi zenginlik olunca 32 uluslararası yarış yapmak hiç de hayal olmuyor. Eminim ki kısa bir süre içerisinde Erciyes, dünyada bisiklet sporunun vazgeçilmez adresi olacak." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve Velo Erciyes Direktörü Mustafa Kemal Canfedai de katıldı.

Kayseri, Erciyes, Eylül, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 14:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayseri 32 uluslararası yol ve dağ bisikleti yarışına ev sahipliği yapacak - Son Dakika Spor

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