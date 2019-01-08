Kayseri'nin Meşhur Tel Tel Ayrılan Katmerini Yaptım | Her Detayını Anlattım | Acayip Tarifler
30 dakika önce
Selam güzel insanlar,Bugün memleketim #kayseri nin meşhur #katmer tarifi ile geldim. Katmer bence harika bir hamur işi. Hem lezzetli hem de uzun süre tok tutuyor.
Selam güzel insanlar,
Bugün memleketim #kayseri
nin meşhur #katmer
tarifi ile geldim. Katmer bence harika bir hamur işi. Hem lezzetli hem de uzun süre tok tutuyor. Eğer yerken tel tel ayırabiliyorsanız ayrı bir keyfi vardır. Hemen hemen her memleketin ayrı bir katmeri vardır. Ben bugün size Kayseri
'de nasıl yapıldığını gösterdim bir daha ki sefere başka bir memleketin katmerini yaparım.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:55 Kaynak: Youtube
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