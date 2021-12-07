KAYSERİ 4'ÜNCÜ KİTAP FUARI'NA ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İLGİ - Son Dakika

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı, öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kayseri'de merhum yazar, şair ve düşünür Sezai Karakoç anısına 3 Aralık'ta açılan 4'üncü Kitap Fuarı, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Fuarda özellikle öğrenciler, kitap fuarına yoğun ilgi gösterdi. Fuarı gezen öğrenciler kitapları çok sevdiklerini, kitapların yazarlarını görüp ve tanışmak için fuara geldiklerini söylediler. Yeni kitaplar keşfetmek için kitap fuarında olduğunu ifade eden 12 yaşındaki öğrenci Sedanur Oral, 'Fuarı çok güzel buldum. Yaşıtım olan arkadaşlarım da buraya gelmeliler, kendilerine göre birçok kitap var. O güzel kitapları keşfetsinler, okusunlar, yeni bilgiler öğrensinler' dedi.

13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Nergis İmamoğlu ise, Kitap Fuarı'na geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyerek, 'Aradığım kitapların çoğunu burada buldum. Çok güzel, çok verimli kitaplar var. Bazı kitapları inceledim. Korku ve macera kitapları daha çok seviyorum. Önceden de kitap fuarlarına birçok kez geldim. Her geldiğimde de yeni yeni kitaplar bakıyorum' diye konuştu.

Kitap okumanın çok faydalı olduğunu belirten 12 yaşındaki Badegül Çomak da, 'Burası çok güzel, kitaplar da çok güzel. Yazarlar da burada zaten. Hiç yazarla tanışmadım ama inşallah bugün tanışırım. Kitap fuarını herkese öneririm. Kitap okumanın faydaları çok. Herkes kitap okuyarak kendini geliştiriyor' dedi.

Lise öğrencisi Yusuf Sungur da kitap fuarının gençler açısından büyük derecede katkı sağladığını vurgulayarak şöyle konuştu 'Gerçekten bu güzel etkinliği düzenleyenleri tebrik ediyorum. Dün bir yazarımızdan imza aldım. Bugün de okulumuzla birlikte geldik. Ülkemizde kitaba soğuk olan insanlar illaki vardır. Buraya geldiklerinde gerecekten çok değişiyorlar. Kitabın kokusu yeter. Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a böyle bir fuar hazırladıkları için çok teşekkür ederim.?