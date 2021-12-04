KAYSERİ 4'ÜNCÜ KİTAP FUARINDA HEDEF 1 MİLYON ZİYARETÇİ SAYISINA ULAŞMAK - Son Dakika

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi tarafından Sezai Karakoç anısına 4'üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı kapılarını ziyarete açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, fuarda hedeflerinin 1 milyon ziyaretçi sayısına ulaşıp rekor kırmak olduğunu söyledi.

Kayseri'de merhum yazar, şair ve düşünür Sezai Karakoç anısına düzenlenen 4'üncü Kitap Fuarı açılış töreni, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri protokolü ile yazar, şair ve düşünürlerin katılımlarıyla gerçekleşti. Başkan Büyükkılıç, 1 milyon ziyaretçiye ulaşarak rekor kırmayı hedeflediklerini belirtirken, özgüven içerisinde, daha donanımlı, daha eğitimli, geleceğe ümitle bakan gençlik vurgusu yaptı. Büyükkılıç, 'Hepimizin adeta ruhunda, bugünlere gelmesinde emeği olduğuna inandığımız şair, mütefekkir Sezai Karakoç anısına böyle bir güzel organizasyonu düzenlememizin çok anlamlı ve önemli olduğunu ifade ediyorum' dedi.

5 üniversitesi, 80 bin civarında üniversite öğrencisi ve 300 bin ortaöğretim öğrencisi olan bir şehir vurgusu yapan Başkan Büyükkılıç, 'İşte bu genç nüfusun özgüven içerisinde, daha donanımlı, daha eğitimli, geleceğe ümitle bakan ve geleceği inşallah Mevlamızın hükmüyle şekillendirecek olan bir nesil yetiştirmek için çırpınıyoruz' ifadelerini kullandı.

Kitap Fuarını ziyaret eden kitapseverler ise, 'Çok güzel bir fuar. Bizim ufkumuzu geliştirmesi açısından çok iyi bir şans. Bir sürü kitabı daha uygun fiyata buluyoruz. Kitapların kokusunu kokladığım zaman bazen eskiye, tarihe bile gidiyorum' diye konuştu.