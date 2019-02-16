Kayseri 500 Yıllık 'Develi Cıvıklısı', İlk Günkü Özelliğini Koruyor

500 yıllık 'Develi
Cıvıklısı', ilk günkü özelliğini koruyor Kayseri
'de Erciyes
Dağı eteklerindeki Develi ilçesinde yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip pide çeşidi 'Develi Cıvıklısı' ilk günden bu yana aynı lezzeti ve özelliğini korumaya devam ediyor.
Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 2008 yılında alınan 'coğrafi işaret tescil belgesi' ile yapımı sürdürülen 'Develi Cıvıklısı', parça etin çift bıçak altında kıyılarak küçük parçalara ayrılması, etin yağının da çift bıçak darbeleriyle 'cıvıtılması' ile yapılıyor. Erciyes Dağı eteklerinde yetiştirilen koyun ve danaların etinin, 1 gün boyunca dinlendirilip pişirilmesiyle hazırlanan, domates ve biber eklenmesiyle tamamlanan 'Develi Cıvıklısı', yıllardır bölgede en çok tercih edilen tadlar arasında olması özelliğini koruyor. Yavuz Sultan Selim
döneminde adına ferman yazıldığı rivayet edilen ve 500 yıllık geçmişe sahip pide çeşidi, yüzyıllardır orijinalliği korunarak nesilden nesile aktarılıyor.
'Develi Cıvıklısı' ustası Ahmet Tokluoğlu, 32 yıldır bu işle uğraştığını söyleyerek, Develi'ye has bir lezzet olduğu için kendi hayvanlarımızdan elde ettiğimiz etlerle, kendi yöremize ait unumuzla yapmış olduğumuz bir üründür. Cıvıklı, Türkiye
genelinde Develi'ye ait olan Develi Belediyesi
'nin patentini almış olması bizi onurlandırmış ve gururlandırmıştır dedi.
'KAYSERİ, NEVŞEHİR, NİĞDE, ADANA'DAN MİSAFİRLERİMİZ GELİR'
'Develi Cıvıklısı'nın hamurun ekşisi, etin bayatı ve malzemenin eskisini kabul etmediğini söyleyen Tokluoğlu, şöyle konuştu
Eti taze olmalı, günlük doğranmalıdır. Cıvıklının eti kesinlikle makinede çekilmez; çünkü etin suyunu çıkarıyor. Onun için genelde bıçakla doğranması lazım. Eti doğradıktan sonra 1 gün eti dinlendiririz. Et, dinlenme sırasında ağlar. İçindeki kan boşalır. Sadece 1 gün dinlendirildikten sonra sabahleyin geliriz, domatesimizi ve biberimizi doğrarız. Biz harç haline getiririz. Daha sonra eti hamurun üstüne dökeriz. Kadınların 45 dakikada pişiremediği eti biz 5 dakikada pişiriyoruz. Develi'de 28 tane cıvıklı salonu var. İlginin nasıl olduğunu siz düşünün. Kayseri, Nevşehir
, Niğde
veya Adana
'dan misafirlerimiz gelir diye konuştu.