KAYSERİ 500 yıllık kuyulardaki kar suyu ile serinliyorlar - Son Dakika

500 yıllık kuyulardaki kar suyu ile serinliyorlar

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde kışın karla doldurulan 300 kadar kuyudan yaz boyunca buz gibi su içiliyor. Kısmen eriyen kar da kovalarla kuyudan çekilip üzerine pekmez dökülerek yeniyor.

Hacılar ilçesinde yaklaşık 500 yıl öncesine dayanan ve o yıllarda su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan yaklaşık 1500 kuyudan yaklaşık 300'ü, günümüzde yaz aylarında soğuk su elde etmek için kullanılıyor. Derinliği 7 metreye ulaşan kuyular, kış aylarında tonlarca karla dolduruluyor. Kar basıldıktan sonra ağzı kapatılan kuyular, yaz ayında havaların ısınmasıyla açılıyor. Yaz ayında karın kısmen erimesiyle elde edilen su, kovalarla çekilip içiliyor. Kovalarla çıkarılan kar ise kaseler üzerine pekmez dökülerek yeniliyor. 3 çocuk babası Osman Ördek (78), yıllardır süren bu geleneği oğlu Fatih Ördek (34) ile sürdürüyor. Baba-oğul, kuyudan çıkardıkları soğuk suyu içerek, karını ise üzerine pekmez dökerek tüketiyor.

'KUYULARA MART AYINA KADAR KAR DOLDURURUZ'

İlçelerinde bu geleneğin uzun yıllardan bu yana devam ettiğini belirten Osman Ördek, "Hacılar ilçesinin kuruluşundan beri bu gelenek var. Çünkü şebeke suyumuz yoktu. Mecburen bu kuyulara kar doldurup kullanıyorduk. Babam, dedem ve hep bu kuyuları kullanırdı. Kar kuyularına ilk yağan kar konulmaz. Çünkü hava ikliminden dolayı rutubetli olur. İkinci karda başlarız, aşama aşama kuyuları doldururuz. Kuyulara Aralık'tan Mart ayına kadar kar doldururuz. Kuyulara kar doldurdukça ezilir ve daha çok kar alması sağlanır. Haziran ayında kuyulardan kar çıkarmaya başlarız. Havalar ısındıkça kuyulardan istifa ederiz. Hatta kent merkezinden kar istemeye gelenler olur. Kar iyi muhafaza edilirse Eylül ayına kadar kullanılır. Kar üzerine pekmez dökerek tatlı olarak tüketiriz" ifadelerini kullandı.

'KAR KUYULARININ GEÇMİŞİ 500 YILA DAYANIR'

İlçelerinde çok sayıda kar kuyusu olduğunu kaydeden Ördek, "Kar kuyuları Hacılar'ın kuruluşundan bu tarafa var. Kar kuyularının geçmişi 500 yıla dayanır. 1970 yılına kadar kar kuyuları birçok yerde aktif kullanılıyordu. Çeşme suyu gelince kuyuları fazla kullanan kalmadı. Hacılar'da bin 500'e yakın bağ evi var. Bu evlerin bin tanesinde kar kuyusu vardır. Tabii bunların hepsi bu kuyuları artık kullanmıyor. Bu geleneği sürdüren az sayıda kişi kaldı" şeklinde konuştu.