Kayseri 57 Kişinin Öldüğü Terör Saldırısı Sanıklarına Ceza Yağdı
54 dakika önce
57 kişinin öldüğü terör saldırısı sanıklarına ceza yağdı (1)GAZİANTEP'te, 20 Ağustos 2016'da, sokak düğününü hedef alan ve 57 kişinin yaşamını yitirdiği terör örgütü DEAŞ'ın bombalı saldırısı davasında sanıklara ceza yağdı.
57 kişinin öldüğü terör saldırısı sanıklarına ceza yağdı (1)
GAZİANTEP'te, 20 Ağustos 2016'da, sokak düğününü hedef alan ve 57 kişinin yaşamını yitirdiği terör örgütü DEAŞ'ın bombalı saldırısı davasında sanıklara ceza yağdı. Güvenlik gerekçesiyle Kayseri
4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu 10 sanığa 'kasten adam öldürmek' ve 'anayasayı ihlal' suçlarından toplam 58'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve ayrıca 18'er yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz 2 sanığın ise beraatine karar verildi.
KAYSERİ (DHA
)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:10 Kaynak: DHA
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