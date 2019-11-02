Son Dakika Haberleri: Kayseri 6 kişilik aile, çadırda karbonmonoksit gazından zehirlendi
Son Dakika Güncel Kayseri 6 kişilik aile, çadırda karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kayseri 6 kişilik aile, çadırda karbonmonoksit gazından zehirlendi

6 saat önce

6 kişilik aile, çadırda karbonmonoksit gazından zehirlendiKayseri'nin Bünyan ilçesine tarlada çalışmak için gelen 6 kişilik aile, kaldıkları çadırda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastanede tedaviye alındı.

6 kişilik aile, çadırda karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kayseri'nin Bünyan ilçesine tarlada çalışmak için gelen 6 kişilik aile, kaldıkları çadırda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastanede tedaviye alındı.

İlçede patates tarlalarında çalışan ve Sultanhanı Mahallesi'nde kurdukları çadırda kalan Tolaman ailesi, dün akşam sobayı yaktıktan sonra uyudu. 6 kişilik aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Gece uyanarak durumu fark eden baba Mehmet Tolaman (43), ailesini uyandırıp 112 Acil Servis'e haber verdi. Gelen sağlık ekipleri Mehmet, eşi Ayşe (39), çocukları Abdullah (17), Sümeyye (14), Kevser (9) ve Fadik Tolaman'ı (1) ambulansla Şehir Hastanesi ile Erciyes Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri 6 kişilik aile, çadırda karbonmonoksit gazından zehirlendi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teslim olan terörist kirli planı itiraf etti: Terör örgütü PKK, halkı sokağa dökmek için yeni eylemler planlıyor
Cüneyt Özdemir, 'Cumhuriyet kadını' tartışmalarına isyan etti: Hala bıkmadınız mı bunlardan? İzmir'de su borusu patladı, körfezin rengi kahverengiye döndü Babacan, Davutoğlu ve İnce soruldu! Yeni parti anketinde çarpıcı sonuçlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 19:55:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri 6 kişilik aile, çadırda karbonmonoksit gazından zehirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]