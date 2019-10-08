Son Dakika Haberleri: Kayseri, 8’inci Mobilya Fuarı’na hazırlanıyor
Son Dakika Ekonomi Kayseri, 8’inci Mobilya Fuarı’na hazırlanıyor

Kayseri, 8’inci Mobilya Fuarı’na hazırlanıyor

1 saat önce

Kayseri, bu yıl sekizincisini yapacağı mobilya fuarı için gün sayıyor.

Kayseri, 8’inci Mobilya Fuarı’na hazırlanıyor, System.String[]

Kayseri, bu yıl sekizincisini yapacağı mobilya fuarı için gün sayıyor. Kayseri OSB TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 9–13 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan fuarın kent ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

Kayseri, OSB, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kulüp başkanı çılgına döndü! Kırmızı kart gören oyuncusunu dövdü
Karısını otobüs durağında bıçaklayan adam ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı HSBC 10 bin kişiyi işten çıkaracak Altın haftaya yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 09:32:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri, 8’inci Mobilya Fuarı’na hazırlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]