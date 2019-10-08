Kayseri, 8’inci Mobilya Fuarı’na hazırlanıyor
1 saat önce
Kayseri, bu yıl sekizincisini yapacağı mobilya fuarı için gün sayıyor.
Kayseri, bu yıl sekizincisini yapacağı mobilya fuarı için gün sayıyor. Kayseri OSB TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 9–13 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan fuarın kent ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:46
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