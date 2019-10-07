Son Dakika Haberleri: Kayseri 8. Mobilya Fuarı 9 Ekim'de açılacak
Son Dakika Ekonomi Kayseri 8. Mobilya Fuarı 9 Ekim'de açılacak

Kayseri 8. Mobilya Fuarı 9 Ekim'de açılacak

1 saat önce

Kayseri 8. Mobilya Fuarı, 9 Ekim'de kapılarını açacak.

Kayseri 8. Mobilya Fuarı 9 Ekim'de açılacak, System.String[]

Kayseri 8. Mobilya Fuarı, 9 Ekim'de kapılarını açacak.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) iş birliğiyle düzenlenecek fuar, mobilya sektöründeki firmaları kentte bir araya getirecek.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesine yapılan yeni fuar alanında düzenlenecek fuarda, mobilya sektörünün yeni ürünleri görücüye çıkacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu, Kayseri Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği, Kayseri Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odasının da destek verdiği fuar, 9 Ekim'de açılacak ve 13 Ekim'e kadar açık kalacak.

OSB Başkanı Tahir Nursaçan, birinci etabı 18 bin metrekare kapalı alandan oluşan ve mart ayında düzenlenen 14. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı ile açılışı yapılan fuar merkezinin 2. etabı olan 12 bin metrekarelik kapalı alanın, 2020 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmasıyla toplam 30 bin metrekareye ulaşacağını belirtti.

Murat Erat, Kayseri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:30 Kaynak: AA
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