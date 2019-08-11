KAYSERİ ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU

Kayseri'de kurban kesimi sırasında yaralanan acemi kasaplar, hastanelere akın etti.

Kayseri'de kurban kesimi sırasında yaralanan acemi kasaplar, hastanelere akın etti.

Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesen kişilerden bazıları, kesici alet ya da hayvanların darbeleri sonucu yaralandı. Kendi imkanlarıyla Kayseri Devlet Hastanesi'ne gelen yaralılara, acil serviste müdahale edildi. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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