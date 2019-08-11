KAYSERİ ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU
6 dakika önce
Kayseri'de kurban kesimi sırasında yaralanan acemi kasaplar, hastanelere akın etti.
Kayseri'de kurban kesimi sırasında yaralanan acemi kasaplar, hastanelere akın etti. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 01:31 Kaynak: DHA
Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesen kişilerden bazıları, kesici alet ya da hayvanların darbeleri sonucu yaralandı. Kendi imkanlarıyla Kayseri Devlet Hastanesi'ne gelen yaralılara, acil serviste müdahale edildi. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu.
Parti kuracağı konuşulan Davutoğlu ile aynı karede görünen eski CHP'li vekil: İfşa oldum Kurban pazarında gerginlik! Zabıta ile vatandaşlar birbirine girdi Antalyalı iş adamı, köy mezarlığını ziyaret eden herkese 10 TL dağıttı Trans bireyin evinde yakaladığı babasını öldürmüştü! Şoke eden detaylar ortaya çıktı