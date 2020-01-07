Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlüleri sergi açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlüleri sergi açtı - Son Dakika

Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlüleri sergi açtı

6 saat önce

Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler kurs ve atölyelerde yaptıkları ürünlerle sergi açtı.

Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlüleri sergi açtı, System.String[]

Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler kurs ve atölyelerde yaptıkları ürünlerle sergi açtı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, hükümlülerin kurs ve atölyelerde ürettiği ürünler bir alışveriş merkezinde sergilendi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ceza İnfaz Kurumları yönetimi olarak tüm hükümlü ve tutukluluları, devletin kendilerine emaneti olarak gördüklerini belirtti.

Hükümlüleri ailelerine ve topluma yararlı bireyler olarak tahliye etmeyi amaçladıklarını ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Kurumlarımızda tahliye öncesi ve sonrası için eğitim ve iyileştirme programları oluşturularak sosyoekonomik alanlarda vasıflı bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir. Modern ceza infaz anlayışı diyebileceğimiz programlar vesilesiyle hükümlü ve tutukluları dış dünyayla yani toplumsal hayatla buluşturarak, sosyal iletişim ve uyum sürecine adapte etmektir. Bu faaliyetlerle ceza infaz kurumlarındaki insan gücü, hizmet ve üretime dönüştürülerek ülke ekonomisine katkı sağlandığı gibi hükümlüye ekonomik bir kazanım sağlayarak kendisine ve ailesine rahatlama ve hayata umutla tutunmalarına imkan vermektedir."

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:10 Kaynak: AA
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