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Kayseri Adliyesi'nde kadınların da karıştığı 'nafaka' kavgası

25 dakika önce

Kayseri Adliyesi'nde nafaka davası sonrası iki grup arasında çıkan kavgada 4'ü kadın 6 şahıs, adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kayseri Adliyesi'nde kadınların da karıştığı 'nafaka' kavgası, System.String[]
Kayseri Adliyesi'nde nafaka davası sonrası iki grup arasında çıkan kavgada 4'ü kadın 6 şahıs, adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kayseri Adalet Sarayı A Blok 2. katta saat: 11.30 sıralarında meydana gelen olayda Aile Mahkemesi'ndeki boşanma sonrası açılan nafaka davası sonrası iki grup arasında kavga çıktı. Kadınların da karıştığı kavgada Z.S.(22), Y.A.(37), G.S.(17) ve K.Y.S.(35) isimli kadınlar ile A.U.(33) ve M.S.(46) isimli erkek şahıslar Adliye polisi tarafından müdahale edilerek polis noktasına götürüldü.

Kavgaya karışan 4'ü kadın 6 şahıs, tutanak tutulmasının ardından adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürülmek üzere ekiplere teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:10 Kaynak: İHA
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