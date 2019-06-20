Son Dakika Haberleri: Kayseri Adliyesi'nde "nafaka" kavgası
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Kayseri Adliyesi'nde "nafaka" kavgası

1 saat önce

Kayseri Adliyesi'nde boşanma davası sonrası iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Adliyesi'nde
Kayseri Adliyesi'nde boşanma davası sonrası iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa S. ile eski eşi Yasemin A. arasında 2. Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasının ardından tartışma çıktı. Verilecek nafaka miktarı konusunda anlaşamayan taraflar, yakınlarının da katılımıyla adliye koridorunda kavga etti.
Adliyede görev yapan polisler kavgaya müdahale ederek, taraflardan Zeynep S, Yasemin A, Ahmet U, Gizem S, Mustafa S. ve Keziban Yıldız S'yi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 4'ü kadın 6 kişi, adliyedeki polis noktasında tutanak tutulmasının ardından polis merkezine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:21 Kaynak: AA
Polis, Kayseri Adliyesi, Güncel
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