Kayseri Adliyesi normalleşme adımları kapsamında hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin ardından normalleşme adımları kapsamında tüm tedbirlerin alındığı Kayseri Adliyesi, hizmet vermeye başladı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, AA muhabirine, Kovid-19 salgını çerçevesinde Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının yönerge ve çalışma rehberleri doğrultusunda, hem adliye binalarında hem de cezaevi kampüslerinde gerekli tüm güvenlik ve bulaşı engelleyici tedbirleri aldıklarını söyledi.

Hem adliye binalarının girişinde hem cezaevlerinde, görevliler tarafından, giriş yapan vatandaşların ateş ölçümlerinin yapıldığını belirten Akın, "Ateşi yüksek çıkanlar sağlık birimlerimize bildirilmektedir. Maskesiz vatandaşlarımızın adliyeye girişine engel olunmakta, maske temin edilmektedir. Duruşmaların ve icra işlemlerinin tamamının bugün itibarıyla başlaması nedeniyle sosyal mesafenin korunması açısından polislerimizin sayısı arttırılarak, koridorlarda sosyal mesafeye uymayan vatandaşların uyarılması için gerekli tedbirler alınmıştır." diye konuştu.

Adliyenin görünür birçok yerine uyarıcı levhalar astıklarını ve bulaşın engellenmesi için temizliğin önemli olduğunu göz önünde bulundurarak gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayan Akın, böylece vatandaşların güvenli bir şekilde adliyedeki işlemleri tamamlayıp hizmet almalarının önünü açtıklarını ifade etti.

Akın, icra daireleri, mahkemeler, seçim bürolarının bulunduğu Bölge Adliye Mahkemesi ve 8 cezaevi kampüsünde tüm tedbirleri aldıklarını anlatarak Akın, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar, Kovid-19 anlamında ne cezaevlerimizde ne de adliyedeki çalışma ortamımızda herhangi bir pozitif vakamız olmadı. Duruşma ve icra işlemlerinin başlaması nedeniyle adliyede bir kalabalık oluşacağı kesin. Bunun bulaşa yol açmaması için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Zaten bakanlığımız da alınan önlemleri yakinen takip edip eksik olan kısımlar konusunda bizleri uyarmakta. Biz de toplantılar yaparak eksikliklerimizi gidermeye çalışıyoruz."

Adliyelerin yoğun olduğuna dikkati çeken Akın, acil işi olmayan vatandaşlara gelmemelerini önerdi.