Kayseri AFAD'dan Kastamonu'ya destek - Son Dakika

Kayseri AFAD İl Müdürlüğü'nden 41 gönüllü ve 3 personelden oluşan ekip, aşırı yağışlar sonucu su baskınlarına müdahale çalışmalarına destek vermek için Kastamonu'ya gitti.

Kayseri'de bulunan AFAD gönüllülerinden oluşan 41 gönüllü ile Kayseri AFAD personeli 3 kişiden oluşan ekip, Kastamonu'da aşırı yağışlar sonucu su baskınlarına müdahale çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye hareket etti.

AFAD ekibi, sel bölgesinde yürütülen çalışmalara katılacak. - KAYSERİ