KAYSERİ Afgan çoban, av tüfeği ile öldürüldü

Afgan çoban, av tüfeği ile öldürüldü Kayseri
'nin Talas
ilçesinde Afganistan
uyruklu Mehmed N. (35), çobanlık yaptığı arazide av tüfeğiyle vurularak, öldürülmüş bulundu. Olayla ilgili Suriye
uyruklu bir çoban gözaltına alındı.
İlçede Zincidere
mahallesinde oturan Mehmed N., dün küçükbaş hayvanları otlatmak için mahalleden ayrıldı. Hayvanlar, akşam saatlerinde mahalleye dönerken Mehmed N. dönmedi. Hayvanların sahipleri ve Mehmed N.'nin yakınları, arama başlattı. Mehmed N., gece 02.30 sıralarında, Zincidere mahallesi Çiçekli
mevkiindeki kayalık bölgede, hareketsiz yatarken bulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı konrolde Mehmed N.'nin öldüğü belirlendi. Av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü saptanan Mehmed N.'nin cesedi, yapılan incelemeden sonra Kayseri Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Jandarma
ekipleri, olayla ilgili bölgede çobanlık yapan Suriyeli bir şüpheliyi gözaltına aldı. Mehmed N.'yi, aralarında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü iddia edilen Suriyeli çoban, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.