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KAYSERİ Afgan çoban, av tüfeği ile öldürüldü

34 dakika önce

Afgan çoban, av tüfeği ile öldürüldüKayseri'nin Talas ilçesinde Afganistan uyruklu Mehmed N. (35), çobanlık yaptığı arazide av tüfeğiyle vurularak, öldürülmüş bulundu.

Afgan çoban, av tüfeği ile öldürüldü
Kayseri'nin Talas ilçesinde Afganistan uyruklu Mehmed N. (35), çobanlık yaptığı arazide av tüfeğiyle vurularak, öldürülmüş bulundu. Olayla ilgili Suriye uyruklu bir çoban gözaltına alındı.
İlçede Zincidere mahallesinde oturan Mehmed N., dün küçükbaş hayvanları otlatmak için mahalleden ayrıldı. Hayvanlar, akşam saatlerinde mahalleye dönerken Mehmed N. dönmedi. Hayvanların sahipleri ve Mehmed N.'nin yakınları, arama başlattı. Mehmed N., gece 02.30 sıralarında, Zincidere mahallesi Çiçekli mevkiindeki kayalık bölgede, hareketsiz yatarken bulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı konrolde Mehmed N.'nin öldüğü belirlendi. Av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü saptanan Mehmed N.'nin cesedi, yapılan incelemeden sonra Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili bölgede çobanlık yapan Suriyeli bir şüpheliyi gözaltına aldı. Mehmed N.'yi, aralarında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü iddia edilen Suriyeli çoban, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
KAYSERİ Afgan çoban, av tüfeği ile öldürüldü
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:47 Kaynak: DHA
Kayseri, Güncel
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