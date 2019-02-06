Kayseri Ağaç Kökü ve Dalından Hediyelik Eşya Yapıyor

Kayseri
'nin Özvatan
ilçesinde, çocukken bulduğu dal parçasını bıçakla işleyerek bastona dönüştüren Uğur Şanlı (25), evinin bodrum katını atölyeye çevirip kuru ağaç kökleri ve dal parçalarından hediyelik eşya yapmaya başladı. Uğur Şanlı, yaptığı birbirinden ilginç hediyelik eşyaları satarak gelir sağlıyor. Özvatan'da ailesiyle birlikte oturan Uğur Şanlı, çocukken bulduğu dal parçasını, bıçakla yontarak bastona dönüştürdü. Şanlı, liseden sonra evinin bodrum katını atölyeye çevirip, kuru ağaç kökleir ve dal parçalarından hediyelik eşyalar yapmaya başladı. Şanlı, kitaplık, mumluk, abajur başta olmak üzere bir çok hediyeki eşya yaparken, bunları internet üzerinden satışa çıkardı.
Şanlı, çam, ardıç, kayın, meşe gibi kuru ağaçların kökleri ve dallarına şekil verip hediyelik eşya yaptığını söyleyerek şöyle konuştu
Evimin altına kurduğum atölyede, bulduğum ağaç köklerine şekil veriyorum. Eğitime önem verdiğim için kitaplık ve gece lambasının yanı sıra mumluk ve abajur yapıyorum. Arkadaşımla birilkte doğada bulduğumuz kütüklerle, ağaç köklerine hayat vermeye çalışıyoruz. Yaptığımız hediyelik eşyaları internet üzerinden satıyoruz. Ayrıca, ilçemizde ve diğer ilçelerde stant kurarak yaptığımız eşyaları satmaya çalışıyoruz. Gurbetçilerden masa ve zigon sehpa siparişleri alıyoruz. Bu siparişleri Almanya
başta olmak üzere Fransa
, Hollanda
ve Belçika
'ya gönderiyoruz. Kimi zaman kişiye özel ürünler de yapıoyruz.
Kuru ağaçlara yeni kimlik kazandırmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Uğur Şanlı, Bu atölye benim için ayrıca dinlenme yeri oldu. Çarşıda gezmek veya kahvede oturmak yerine arkadaşlarımla buraya gelerek sohbet edip, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biraz elimiz yüzümüz toz oluyor; ama insan huzur buluyor ve dinleniyor diye konuştu.