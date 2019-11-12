Kayseri ağırnas yeraltı şehrine yoğun ilgi

Ağırnas yeraltı şehrine yoğun ilgi

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde 2005 yılından bu yana ziyarete açık olan 110 metre uzunluğundaki Ağırnas Yeraltı Şehri, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini gördü.

Mimar Sinan'ın doğum yeri olan merkez Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas Mahallesi, kentin en önemli turizm alanlarının başında yer alıyor. Taş işçiliği evleri ve bezirhaneleri ile ziyaretçilerini ağırlayan mahallede Aşağı Pınar mevkiinde bulunan, 110 metre uzunluğundaki yeraltı şehri, son yıllarda kente gelen turistlerin gözdesi oldu. Özellikle Almanya ve Fransa'da gelen yabancı turistler, yeraltı şehrini ziyaret ediyor.

'CİDDİ BİR TANITIMA İHTİYACI VAR'

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere rehberlik eden Melikgazi Belediye Kültür Rehberi Ahmet Bektaş, yeraltı şehrinin kaya oymadan olduğunu söyledi. Ücretsiz gezilebilen yeraltı şehrinde 12 oda, 2 salon, 1 şapel ve şaraphane olduğunu belirten Bektaş, şöyle konuştu

Erciyes, volkanik dağ olduğu için mağaramız tüf yapıdadır. Tüfler geçmiş dönemlerde yaşayan insanlar tarafından şekillendirilmiş ve bir yaşam alanı oluşturulmuştur. Yer altı şehrinin mutfak, samanlık, kiler ve ahır olarak kullanıldığını gösteren yapılar vardır. Bu mağarada şapeller, nişler, mutfak alanlarını görebilirsiniz. Ağırnas yeraltı şehrinde 150-200 kilodan başlayarak tonlarca ağırlıktaki yuvarlak dehliz taşları var. 5-6 derece arasında sıcaklığa sahip. 2005 yılından itibaren ziyarete açılan ve 2009 yılından Melikgazi Belediyesi tarafından restore ve bakımı yapılan yeraltı şehrinin ciddi bir tanıtıma ihtiyacı var. Zaman zaman Fransız ve Almanlar yakın zamanda buraya otobüslerle geldiler ve yeraltı şehrini gezdiler dedi.

Bektaş, ücretsiz olarak ziyaret edilebilen yeraltı şehrini, hafta sonları yaklaşık bin kadar kişinin gezdiğini söyledi.