Son Dakika › Güncel › Kayseri ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darbeden 6 kişi açığa alındı 2 - Son Dakika
Kayseri ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darbeden 6 kişi açığa alındı 2
6 saat önce
Kayseri Ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darbeden 6 kişi açığa alındı 2.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:13 Kaynak: DHA
Kayseri Ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darbeden 6 kişi açığa alındı 2
İnsanlıktan utandıran görüntüler! Zihinsel engelli öğrenci, öğretmeni tarafından darp edildi Kocası, kendisiyle barışmak için çatıya çıkan kadını "Beni aldattın" diyerek reddetti Ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darbeden 6 kişi açığa alındı Son dakika: Bakırköy'de siyanürle intihar eden Bahattin Delen'in telefonundaki mesaja ulaşıldı