Son Dakika Haberleri: Kayseri ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darbeden 6 kişi açığa alındı 2
Son Dakika Güncel Kayseri ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darbeden 6 kişi açığa alındı 2 - Son Dakika

Kayseri ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darbeden 6 kişi açığa alındı 2

6 saat önce

Kayseri Ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darbeden 6 kişi açığa alındı 2.

Kayseri Ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darbeden 6 kişi açığa alındı 2

Kayseri ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darbeden 6 kişi açığa alındı 2

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:13 Kaynak: DHA
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