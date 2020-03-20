Kayseri Aile Hekimleri Derneği Başkanı Işıldak'dan koronavirüs açıklaması - Son Dakika

Kayseri Aile Hekimleri Derneği Başkanı Ümit Işıldak, koronavirüs salgınında alınacak tedbirlerin önemli olduğunu bildirdi.

Işıldak, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüse karşı devletin gerekli önlemleri aldığını ancak halkın alacağı önlemlerin de önemli olduğunu belirtti.

Vatandaşların Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korunma önlemlerine titizlikle uymasını isteyen Işıldak, şunları kaydetti:

"Aile hekimliklerine bilindiği gibi her türlü hastalığı olan hastalar başvurmaktadır. Bu nedenle raporlu ilaçları yazdırmak, acil olmayan tahliller gibi nedenlerden dolayı aile hekimine gitmeyin. Raporlu ilaçlarınızı eczaneden bir yakınınız aracılığı ile de alabilirsiniz. Aile hekiminize, ebenize, hemşirenize danışmadan, sormadan aşı, gebelik takibi, tahlil, okul taraması, ehliyet, işe girişi raporu, ilaç yazdırma için gelmeyin. Ayrıca 60 yaşın üzerindeki kişiler lütfen dışarı çıkmasın. Evde 60 yaş üzerinde büyüğümüz varsa onlara temastan mümkün olduğunca kaçınalım, mümkünse onları ayrı yerde izole edelim, ihtiyaçlarını karşılayalım."

Acil durum olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğine dikkati çeken Işıldak, eve gelindiğinde ellerin ve yüzün en az 20 saniye sabunla yıkanması gerektiğini ifade etti.